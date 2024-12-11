Польские пограничники взбунтовались и вышли на масштабный митинг

В Польше пограничники присоединились к общенациональной акции протеста полицейских и пожарных. Они требуют, чтобы в 2025 году оклады были увеличены на 15%, а также хотят получить право выхода на пенсию после 18 лет службы и введение тех же льгот, которые доступны военнослужащим.