Польские пограничники взбунтовались и вышли на масштабный митинг
Профсоюз пограничников Польши присоединился к общенациональной акции протеста
В Польше пограничники присоединились к общенациональной акции протеста полицейских и пожарных. Они требуют, чтобы в 2025 году оклады были увеличены на 15%, а также хотят получить право выхода на пенсию после 18 лет службы и введение тех же льгот, которые доступны военнослужащим.
«Правление Независимого самоуправляемого профсоюза сотрудников Службы охраны границы 9 декабря 2024 года единогласно приняло решение о готовности к проведению общенациональной акции протеста», — сообщается на сайте объединения.
Независимый самоуправляемый профсоюз польских полицейских протестует уже с 6 декабря. Спустя четыре дня к ним присоединились пожарные и спасатели. На данный момент бюджет страны предусматривает повышение зарплат в следующем году только на 5%. В рамках акции протеста профсоюза польских полицейских Solidarnosc в начале октября 20 тысяч работников взяли больничные листы.
Ранее акцию протеста в Польше устроили фермеры, которые заблокировали пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Участники акции хотят добиться отмены льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам после начала боевых действий.
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