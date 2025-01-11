В Раде случайно назвали завод, который поставил ВСУ 150 тысяч бракованных мин

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко случайно рассказала, что некачественные мины для ВСУ были поставлены «Павлоградским химическим заводом». Предприятие находится в Днепропетровской области.

«Госпредприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» по контракту от 14.02.2024 поставило 154 600 штук мин [калибра] 120 мм», — написала она, отвечая Минобороны «на запрос о поставках в ВСУ некачественных мин».

К своему сообщению она также прикрепила фотографии ответа, полученного от министерства. В документе упоминается, что Павлоградский завод, относящийся к стратегически важным предприятиям, является исполнителем госконтракта на поставку миномётных выстрелов калибра 120 мм. Вскоре после публикации Геращенко удалила свой пост и разместила новый. Единственное изменение в новом комментарии заключалось в том, что название госпредприятия было убрано.