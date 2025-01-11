В Раде случайно назвали завод, который поставил ВСУ 150 тысяч бракованных мин
Бракованные мины бойцам ВСУ на фронт поставил завод из Днепропетровской области
Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко случайно рассказала, что некачественные мины для ВСУ были поставлены «Павлоградским химическим заводом». Предприятие находится в Днепропетровской области.
«Госпредприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» по контракту от 14.02.2024 поставило 154 600 штук мин [калибра] 120 мм», — написала она, отвечая Минобороны «на запрос о поставках в ВСУ некачественных мин».
К своему сообщению она также прикрепила фотографии ответа, полученного от министерства. В документе упоминается, что Павлоградский завод, относящийся к стратегически важным предприятиям, является исполнителем госконтракта на поставку миномётных выстрелов калибра 120 мм. Вскоре после публикации Геращенко удалила свой пост и разместила новый. Единственное изменение в новом комментарии заключалось в том, что название госпредприятия было убрано.
Напомним, что армии ВСУ пришлось отозвать партию из 150 тысяч мин. В сотнях из них обнаружили брак. Всего войска нашли 417 случаев неисправности мин. За поставку вооружения отвечал Минстратегпром.
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