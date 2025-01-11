Трое пострадавших при перестрелке в Сухуме умерли в больнице, один из убийц в бегах

В Сухуме три человека, которые получили ранения во время перестрелки в местном кафе, скончались в больнице, рассказали в Минздраве Абхазии. На месте трагедии продолжают работать следователи.

«Трое пострадавших в перестрелке в кафе «Бисквит» скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были не совместимы с жизнью», — уточнили в ведомстве.