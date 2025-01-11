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11 января, 13:51

Трое пострадавших при перестрелке в Сухуме умерли в больнице, один из убийц в бегах

Минздрав Абхазии сообщил о гибели трёх пострадавших в перестрелке в кафе Сухума

Место перестрелки в Сухуме. Фото © МВД Абхазии

Место перестрелки в Сухуме. Фото © МВД Абхазии

В Сухуме три человека, которые получили ранения во время перестрелки в местном кафе, скончались в больнице, рассказали в Минздраве Абхазии. На месте трагедии продолжают работать следователи.

«Трое пострадавших в перестрелке в кафе «Бисквит» скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были не совместимы с жизнью», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, в кафе столицы Абхазии Сухума произошла перестрелка между посетителями. МВД писало, что ранения получили три человека. Полиция задержала одного из стрелявших. По данным местных СМИ, он работает в городской администрации. Ведутся поиски второго стрелка.

Татьяна Миссуми
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