Трое пострадавших при перестрелке в Сухуме умерли в больнице, один из убийц в бегах
Минздрав Абхазии сообщил о гибели трёх пострадавших в перестрелке в кафе Сухума
Место перестрелки в Сухуме. Фото © МВД Абхазии
В Сухуме три человека, которые получили ранения во время перестрелки в местном кафе, скончались в больнице, рассказали в Минздраве Абхазии. На месте трагедии продолжают работать следователи.
«Трое пострадавших в перестрелке в кафе «Бисквит» скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были не совместимы с жизнью», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в кафе столицы Абхазии Сухума произошла перестрелка между посетителями. МВД писало, что ранения получили три человека. Полиция задержала одного из стрелявших. По данным местных СМИ, он работает в городской администрации. Ведутся поиски второго стрелка.