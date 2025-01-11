Шольц потребовал настоящих переговоров по Украине, но не у неё за спиной

Германия выступает за переговоры по урегулированию украинского конфликта, но обсуждение не должно проходить без участия Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы должны добиваться настоящих переговоров, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине», — сказал немецкий канцлер, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

По словам Шольца, он ведёт «переговоры со многими странами, но всегда в соответствии с одним принципом — «ничего об Украине без Украины». Именно в таком случае в Незалежной может быть достигнут «справедливый мир».

Канцлер напомнил, что сегодня Германия оказывает самую большую поддержку Киеву, и заверил в намерении и дальше продолжать. По его словам, «на это могут рассчитывать все граждане Германии».