Парни из Киева отказались каяться за песню «Я русский» и обвинили чиновников в заказной травле

В Киеве полиция задержала группу молодых людей, которые включали песни на русском языке, после чего публиковали ролики в Сети. На допросе ребята отказались признавать свою «вину» и записывать видео с извинениями перед украинским народом за использование «чужого» языка. Об этом сообщает киевское издание «Страна».

В Киеве молодые люди пели песни на русском языке. Видео © Telegram / Политика страны

После длительного допроса полиция всё же отпустила «нарушителей». Однако последние оказались не робкого десятка и начали распространять в соцсети информацию, что «кампания против них носит заказной характер и к ней причастны сотрудники силовых структур». Как утверждает украинское издание, среди задержанных якобы оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также сын украинского банкира Вячеслава Юткина.