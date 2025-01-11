ВСУ ударили по Брянской области из РСЗО, есть раненые

ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Трое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также Богомаз сообщил о разрушение административного здания в зоне прилёта снаряда. На территории работают экстренные и оперативные службы.