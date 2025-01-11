Партизаны, развернувшие деятельность в Одессе и области, могут открыть путь подразделениям российских войск в регион. О том, что ВС РФ может зайти в город при пособничестве добровольных объединений, сообщил экс-сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Также он подчеркнул, что движение подпольщиков, которое действует на территории Одессы, довольно сильное и подготовленное.

«Если в Одесской области произойдёт восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», — прогнозирует офицер.

Полковник в отставке считает, что Москва не собирается разрушать Одессу, а местные партизаны могли бы помочь российским подразделениям попасть в город с минимальными потерями и избавить территорию от украинской власти.