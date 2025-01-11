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11 января, 15:46

Лукашенко согласовал проект изменений в Договоре о ЕАЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект по внесению изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. Об этом информирует БелТА.

Агентство пишет, что документ утверждён как основа для проведения переговоров. Подготовка соответствующего проекта вызвана необходимостью актуализировать Договор о ЕАЭС, принимая во внимание правоприменительную практику. БелТА уточняет, что изменения в документе затрагивают вопросы таможенного регулирования, торговли, конкуренции, госзакупок, энергетического сектора, транспортного контроля и технических регламентов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что любые попытки раскачать политическую и общественную обстановку в Белоруссии обречены на провал. Белорусский лидер также отметил, что сейчас республике остро строит вопрос сохранения государственности страны, но в течение пяти ближайших лет проблема будет решена и останется в прошлом.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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