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Регион
11 января, 16:07

В МИД РФ пообещали жёсткий ответ на новые санкции США

В МИД РФ предупредили, что враждебные действия США не останутся без реакции

Недружественные шаги США не останутся без ответа и будут приняты во внимание при формировании внешнеэкономической политики России. Это указано в заявлении МИД РФ в связи с новыми санкциями, введёнными США против нашей страны.

Там отметили, что инициатива текущей администрации США о введении новых санкций против российского энергетического сектора и ряда крупных компаний, а также введение индивидуальных ограничений против их руководителей и сотрудников Министерства энергетики России, является попыткой нанести ущерб экономике. При этом, по мнению дипломатов, это делается с риском дестабилизации мировых рынков накануне окончания президентского срока Джо Байдена.

«Разумеется, враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что Россия была и остается надёжным игроком на глобальном топливном рынке, несмотря на происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, в последние дни своего срока Байден решил ввести дополнительные санкции против России. В их результате Министерство финансов США включило в ограничительный список некоторые российские нефтяные компании и их руководителей. В частности, под ограничения попали «Сургутнефтегаз», а также более 30 российских нефтесервисных компаний.

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Life.ru

Александра Мышляева
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