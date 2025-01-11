В МИД РФ пообещали жёсткий ответ на новые санкции США

Недружественные шаги США не останутся без ответа и будут приняты во внимание при формировании внешнеэкономической политики России. Это указано в заявлении МИД РФ в связи с новыми санкциями, введёнными США против нашей страны.

Там отметили, что инициатива текущей администрации США о введении новых санкций против российского энергетического сектора и ряда крупных компаний, а также введение индивидуальных ограничений против их руководителей и сотрудников Министерства энергетики России, является попыткой нанести ущерб экономике. При этом, по мнению дипломатов, это делается с риском дестабилизации мировых рынков накануне окончания президентского срока Джо Байдена.

«Разумеется, враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что Россия была и остается надёжным игроком на глобальном топливном рынке, несмотря на происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против РФ.