Нашёлся тот самый боец СВО, возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Нашёлся тот самый военнослужащий, который стал звездой соцсетей после того как приехал возложить цветы к Вечному огню в Александровском саду. Это рядовой Сидам Николаев, служащий в эвакуационном подразделении 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группы войск. Он был ранен во время боевого задания в результате атаки вражеского БПЛА. Видеообращение бойца публикует телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Сидам Николаев, который возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

«Был отпуск у меня. И попало так, что я с супругой намеренно решили поехать. Так сказать, отдать дань нашим дедам», — рассказал военный.

После выздоровления Сидам планирует вновь присоединиться к своим боевым товарищам в зоне специальной военной операции.