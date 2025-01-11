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Регион
11 января, 18:43
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Нашёлся тот самый боец СВО, возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Бойцом, возложившим цветы в Александровском саду, оказался рядовой Николаев

Нашёлся тот самый военнослужащий, который стал звездой соцсетей после того как приехал возложить цветы к Вечному огню в Александровском саду. Это рядовой Сидам Николаев, служащий в эвакуационном подразделении 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группы войск. Он был ранен во время боевого задания в результате атаки вражеского БПЛА. Видеообращение бойца публикует телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Сидам Николаев, который возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

«Был отпуск у меня. И попало так, что я с супругой намеренно решили поехать. Так сказать, отдать дань нашим дедам», — рассказал военный.

После выздоровления Сидам планирует вновь присоединиться к своим боевым товарищам в зоне специальной военной операции.

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Напомним, в интернете стало популярным видео, на котором хромающий российский солдат возложил букет цветов к могиле Неизвестного солдата, расположенной у стен Кремля. Мужчина с костылями подошёл к мемориалу и оставил цветы у его подножия. Одному из часовым пришлось временно покинуть пост, чтобы оказать помощь раненому защитнику.

Обложка ©

Telegram / Герои спецоперации Z

Александра Мышляева
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