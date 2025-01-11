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Регион
11 января, 19:30

Детская горка обрушилась на площади в Тюмени, пострадали два человека

На площади 400-летия Тюмени произошёл обвал одной из горок. Травмы получили два человека, в том числе ребёнок. Прокуратура региона организовала проверку.

Сломанная горка на площади 400-летия Тюмени. Видео © t.me/prokuraturatmo

Сломанная горка на площади 400-летия Тюмени. Видео © t.me/prokuraturatmo

На место происшествия прибыли две медицинские бригады. Одному человеку помощь оказали прямо на месте, госпитализировать его не потребовалось. Другого после осмотра и оказания помощи доставили в Областную клиническую больницу № 2, сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.

Сломанная горка на площади 400-летия Тюмени. Видео © t.me/prokuraturatmo

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи.

Специалистам Управы Центрального административного округа поручено провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

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Обложка ©

t.me/prokuraturatmo

Лия Мурадьян
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