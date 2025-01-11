Число пострадавших после столкновения двух трамваев в Страсбурге выросло до 50
Во французском Страсбурге столкнулись два трамвая. Обложка © X / songul_dagdelen
Число раненых после столкновения двух трамваев во французском городе Страсбург достигло 50 человек, сообщил начальник пожарно-спасательной службы департамента Нижний Рейн Рене Силье телеканалу BFMTV. Травмы не опасны для жизни, но 15 пострадавших доставили в больницы.
На месте происшествия работают 130 пожарных и сотрудники служб гражданской безопасности.
Напомним, по предварительным данным авария двух трамваев на станционной площади в Страсбурге произошла из-за ошибки при переключении путей. Водители транспортных средств не получили повреждений. Инцидент произошёл на остановке «Gare Centrale».