Число пострадавших после столкновения двух трамваев в Страсбурге выросло до 50

Число раненых после столкновения двух трамваев во французском городе Страсбург достигло 50 человек, сообщил начальник пожарно-спасательной службы департамента Нижний Рейн Рене Силье телеканалу BFMTV. Травмы не опасны для жизни, но 15 пострадавших доставили в больницы.