В старших классах на Украине отменят обязательные химию, биологию и физику

На Украине для старшеклассников отменят обязательное изучение некоторых предметов, таких как химия, биология и физика. По информации Министерства образования страны, вводится система, где ученики смогут самостоятельно выбирать предметы согласно своим интересам.

«Реформы, запланированные на 2027 год, нацелены на обновление методов обучения. Цель — повысить качество образования и предоставить детям больше возможностей для самореализации», — сообщает ведомство.

Среди обязательных дисциплин для 10-12 классов останутся украинский язык и литература, иностранный язык, математика, история, социальные науки и физкультура. Курс будет варьироваться в зависимости от конкретного класса. В 10-м классе список обязательных дисциплин будет шире, затем количество таких предметов уменьшится. Физику, химию и биологию станут изучать только в тех классах, где это необходимо по профилю.