В российских школах не планируется вводить ограничения на фоне метапневмовируса
Российские школы продолжат функционировать без изменений на фоне распространения метапневмовируса в соседних странах, сообщает Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. На текущий момент в образовательных учреждениях страны никаких дополнительных ограничений вводить не планируется, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
«Наша система образования продолжает работать в штатном режиме», — добавили в министерстве.
Напомним, что в начале января в Китае была зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). Болезнь уже добралась и до территории Украины. У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией.
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