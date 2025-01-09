В российских школах не планируется вводить ограничения на фоне метапневмовируса

Российские школы продолжат функционировать без изменений на фоне распространения метапневмовируса в соседних странах, сообщает Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. На текущий момент в образовательных учреждениях страны никаких дополнительных ограничений вводить не планируется, подчеркнули в пресс-службе ведомства.