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Регион
8 января, 21:02

В российских школах не планируется вводить ограничения на фоне метапневмовируса

Российские школы продолжат функционировать без изменений на фоне распространения метапневмовируса в соседних странах, сообщает Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. На текущий момент в образовательных учреждениях страны никаких дополнительных ограничений вводить не планируется, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Наша система образования продолжает работать в штатном режиме», — добавили в министерстве.

Российские туристы в Индии и Китае жалуются на симптомы метапневмовируса
Российские туристы в Индии и Китае жалуются на симптомы метапневмовируса

Напомним, что в начале января в Китае была зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). Болезнь уже добралась и до территории Украины. У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Sadovskaia

Тимур Хингеев
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