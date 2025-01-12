Спецпрокурор Смит, который расследовал дело против Трампа, сложил полномочия

Минюст, в свою очередь, обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой отменить постановление нижестоящего суда, который запретил публиковать отчёт о расследовании. В ведомстве настаивают на полной публикации документа или, в крайнем случае, его первой части, касающейся дела о вмешательстве в выборы. Вторая часть, затрагивающая вопросы о нарушении условий хранения конфиденциальных документов, пока останется засекреченной, так как расследование в отношении предполагаемых соучастников Трампа продолжается.