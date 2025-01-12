При взрыве на станции по продаже бытового газа в Йемене погибли семь человек

На газовой станции в провинции Эль-Байда в центре Йемена прогремел взрыв. Погибли минимум семь человек. Ранения получили около семидесяти жителей.

Взрыв на газовой станции в Йемене. Видео © X / Benefit News

Об этом сообщили местные представители здравоохранения. Причины происшествия пока не разглашаются. Город находится в юго-западной части центрального региона страны. Здесь функционирует небольшой аэропорт.