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Регион
11 января, 23:55

При взрыве на станции по продаже бытового газа в Йемене погибли семь человек

На газовой станции в провинции Эль-Байда в центре Йемена прогремел взрыв. Погибли минимум семь человек. Ранения получили около семидесяти жителей.

Взрыв на газовой станции в Йемене. Видео © X / Benefit News

Об этом сообщили местные представители здравоохранения. Причины происшествия пока не разглашаются. Город находится в юго-западной части центрального региона страны. Здесь функционирует небольшой аэропорт.

Хуситы атаковали знаменитый американский авианосец в Красном море
Хуситы атаковали знаменитый американский авианосец в Красном море

Ранее представители хуситов Йемена заявили об атаке на американское судно USS Harry Truman в Красном море. В течение последних суток, по его словам, йеменские войска, задействовав ракетные и беспилотные технологии, предприняли совместное наступление в северных водах Красного моря.

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X / Benefit News

Лия Мурадьян
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