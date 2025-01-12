Победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков умер от заражения крови

В Санкт-Петербурге неожиданно ушёл из жизни Михаил Быков, победитель двух марафонов «Белые ночи», основатель беговой школы «Типичный марафонец», мастер спорта России, тренер и музыкант. Эта трагическая новость появилась в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

В публикации указано, что Михаил Быков умер 9 января. По информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на его коллег, вероятной причиной его кончины послужило заражение крови. Михаилу был 41 год.

«Ещё в Новый год Михаил был в полном порядке, однако с ночи 5 на 6 января его посетил друг, и Быков уже тогда чувствовал себя нехорошо, предполагая, что это простуда. Друг предложил вызвать скорую помощь, но Михаил отказался. Лишь спустя сутки он позвонил родителям, после чего стало ясно, что ситуация серьёзная. Когда они прибыли, сын находился в полубессознательном состоянии, его срочно доставили в больницу», — рассказал коллега спортсмена.

В сообществе пообещали позднее предоставить информацию о времени и месте прощания и похорон.