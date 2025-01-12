Жители России смогут увидеть новую комету ATLAS перед рассветом 12 января
12 января жители России смогут увидеть ярчайшую комету этого года — C/2024 G3 «ATLAS». Астрономы сообщают, что при хороших погодных условиях это небесное событие будет видно как на Крайнем Севере, так и на Дальнем Востоке страны.
Комета станет видимой в юго-восточной части горизонта и не потребует специального оборудования для наблюдения.
Наблюдать ATLAS можно будет не только 12 января. Оптимальные условия сложатся в ранее утренние часы с 10 по 13 января, а также вечером с 12 по 18 января.
Напомним, что комету ATLAS обнаружили в 2024 году. Она движется по направлению к Солнцу и Земле. Самое ближайшее сближение с Солнцем, перигелий, ожидается 13 января. Перед этим, 12 октября, она сблизилась с Землёй на минимальное расстояние за 80 000 лет, составившее около 71 миллиона километров.
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