Жители России смогут увидеть новую комету ATLAS перед рассветом 12 января

12 января жители России смогут увидеть ярчайшую комету этого года — C/2024 G3 «ATLAS». Астрономы сообщают, что при хороших погодных условиях это небесное событие будет видно как на Крайнем Севере, так и на Дальнем Востоке страны.

Комета станет видимой в юго-восточной части горизонта и не потребует специального оборудования для наблюдения.

Наблюдать ATLAS можно будет не только 12 января. Оптимальные условия сложатся в ранее утренние часы с 10 по 13 января, а также вечером с 12 по 18 января.