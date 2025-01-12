США не пустили дипломатов из России на памятную церемонию в Элизабет-Сити

Американские власти не позволили российским дипломатам участвовать в мемориальном мероприятии в Элизабет-Сити. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило об этом в Telegram-канале.

Представители дипмиссии рассказали, что планировали визит в Элизабет-Сити, откуда во времена Второй мировой войны начинали путь американские гидросамолёты «Каталина» в СССР. В авиакатастрофе над рекой Пасквотанк 11 января 1945 года погибли четверо советских пилотов и британский штурман.

В год 80-летия Победы родственники лётчиков и американцы почтили память о доблести их предков, опустив алые гвоздики на воду. Тем не менее, дипломаты не смогли побывать на церемонии.

«Мы остро чувствуем, как местные политики пытаются забыть страницы российско-американского сотрудничества в годы Второй мировой войны», — отметили в посольстве.