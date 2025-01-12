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12 января, 02:25

США не пустили дипломатов из России на памятную церемонию в Элизабет-Сити

Памятная акция в Элизабет-Сити. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Памятная акция в Элизабет-Сити. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Американские власти не позволили российским дипломатам участвовать в мемориальном мероприятии в Элизабет-Сити. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило об этом в Telegram-канале.

Представители дипмиссии рассказали, что планировали визит в Элизабет-Сити, откуда во времена Второй мировой войны начинали путь американские гидросамолёты «Каталина» в СССР. В авиакатастрофе над рекой Пасквотанк 11 января 1945 года погибли четверо советских пилотов и британский штурман.

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В год 80-летия Победы родственники лётчиков и американцы почтили память о доблести их предков, опустив алые гвоздики на воду. Тем не менее, дипломаты не смогли побывать на церемонии.

«Мы остро чувствуем, как местные политики пытаются забыть страницы российско-американского сотрудничества в годы Второй мировой войны», — отметили в посольстве.

На днях центральный архив Минобороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые представил рассекреченные материалы, которые связаны с освобождением советскими войсками польских земель западнее Вислы. Также была раскрыта информация о создании плацдарма на левом берегу Одера в рамках подготовки наступления на Берлин.

Лия Мурадьян
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