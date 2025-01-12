Иран вывез части нефти, которую передал Китаю в 2018-м на хранение

Иран вывез примерно три миллиона баррелей нефти из китайского хранилища, стремясь собрать средства для поддержки своих ближневосточных союзников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Нефть поступила из запасов, содержащих как минимум 25 миллионов баррелей, которые Иран отправил в Китай в конце 2018 года. В то время Тегеран опасался, что новые санкции, введённые первой администрацией Дональда Трампа, будут препятствовать экспорту нефти.

Источники газеты отметили, что Китай согласился на вывоз нефти после обсуждений с иранскими чиновниками в конце ноября и декабре 2024 года.