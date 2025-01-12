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12 января, 03:30

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Байдена в разрушении Калифорнии и Украины

Президент США Джо Байден. Обложка © flickr / Joe Biden

Президент США Джо Байден. Обложка © flickr / Joe Biden

Ирландский журналист Чей Боуз выдвинул обвинения в адрес президента США Джо Байдена, утверждая, что его действия привели к катастрофическим последствиям как для Калифорнии, так и для Украины.

Боуз отметил, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может превысить 150 миллиардов долларов, добавив, что демократы при Байдене сократили бюджеты пожарных и спасательных служб, что, по его мнению, усугубило ситуацию. В своём посте в соцсети Х журналист также заявил, что американский лидер передал Киеву более 175 миллиардов долларов, что, по его мнению, привело к разрушению обеих территорий.

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Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января, и метеорологи связывают их быстрое распространение с сухими и ветренными погодными условиями. Число жертв стихии достигло 13 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести.

Артём Гапоненко
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