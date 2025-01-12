Ирландский журналист Чей Боуз выдвинул обвинения в адрес президента США Джо Байдена, утверждая, что его действия привели к катастрофическим последствиям как для Калифорнии, так и для Украины.

Боуз отметил, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может превысить 150 миллиардов долларов, добавив, что демократы при Байдене сократили бюджеты пожарных и спасательных служб, что, по его мнению, усугубило ситуацию. В своём посте в соцсети Х журналист также заявил, что американский лидер передал Киеву более 175 миллиардов долларов, что, по его мнению, привело к разрушению обеих территорий.