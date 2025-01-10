Россиянин рассказал о ситуации в пожираемом огнём Лос-Анджелесе: Люди паникуют и плачут

Страшные лесные пожары в округе Лос-Анджелеса, штат Калифорния, привели к многочисленным ДТП. Об этом рассказал живущий там россиянин по имени Марсель.

«Знаю, что сейчас в Лос-Анджелесе очень много ДТП: из-за отключений электричества не работают светофоры, поэтому движение в городе становится опасным. <...> Наши знакомые из Голливуда остались без электричества и интернета, — они сидели без света сутки», — рассказал мужчина о ситуации в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, некоторые люди паникуют и плачут, однако многие сохраняют спокойствие.