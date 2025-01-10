Россиянин рассказал о ситуации в пожираемом огнём Лос-Анджелесе: Люди паникуют и плачут
Россиянин из Лос-Анджелеса рассказал о массовых ДТП в городе на фоне пожара
Страшные лесные пожары в округе Лос-Анджелеса, штат Калифорния, привели к многочисленным ДТП. Об этом рассказал живущий там россиянин по имени Марсель.
«Знаю, что сейчас в Лос-Анджелесе очень много ДТП: из-за отключений электричества не работают светофоры, поэтому движение в городе становится опасным. <...> Наши знакомые из Голливуда остались без электричества и интернета, — они сидели без света сутки», — рассказал мужчина о ситуации в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, некоторые люди паникуют и плачут, однако многие сохраняют спокойствие.
«Наши русскоязычные соседи остались дома, сказали, что уедут только в случае принудительной эвакуации. Мы с женой не паниковали, но немного нервничали, даже поругались, пока собирали вещи», — рассказал россиянин.
Как писал Life.ru, мощнейший пожар в западной части Лос-Анджелеса, где живут знаменитости, начался 7 января. К 9 января площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч га. Огненная угроза накрыла, в том числе голливудскую «Аллею славы» и концертный зал «Голливуд-боул». В Калифорнии введён режим масштабного бедствия. Ущерб от пожаров, по последним данным, оценивается в 150 млрд долларов. Среди местных жителей ходят слухи, что был совершён поджог. Полиция Лос-Анджелеса поймала подозреваемого, ему грозит наказание вплоть до пожизненного. Илон Маск также считает необходимым снять с должности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, допустившего такое бедствие.
Midjourney / Life.ru