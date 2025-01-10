Мэр Лос-Анджелеса послала погорельцев на несуществующий сайт и попала под жёсткий хейт

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что все пострадавшие от лесных пожаров в Калифорнии могут получить необходимую информацию или попросить помощь на несуществующем сайте URL. Американцы в Сети уже возмутились необразованностью чиновницы и потребовали её ухода в отставку после отсылки сограждан на несуществующий портал.