Мэр Лос-Анджелеса послала погорельцев на несуществующий сайт и попала под жёсткий хейт
Мэр Лос-Анджелеса Басс отправила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что все пострадавшие от лесных пожаров в Калифорнии могут получить необходимую информацию или попросить помощь на несуществующем сайте URL. Американцы в Сети уже возмутились необразованностью чиновницы и потребовали её ухода в отставку после отсылки сограждан на несуществующий портал.
«Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Всё это можно найти на URL», — цитирует мэра газета New York Post.
Американцы предложили Басс пройти курсы компьютерной грамотности, а также наделили её званием «самого некомпетентного политика в Америке».
Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся пожар. Власти начали эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс, известного тем, что здесь живут многие знаменитости из Голливуда. К 9 января площадь, охваченная огнём, достигла 10 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его уже поймали.
X / thinktankfranks