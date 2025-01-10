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Регион
10 января, 11:08

Мэр Лос-Анджелеса послала погорельцев на несуществующий сайт и попала под жёсткий хейт

Мэр Лос-Анджелеса Басс отправила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что все пострадавшие от лесных пожаров в Калифорнии могут получить необходимую информацию или попросить помощь на несуществующем сайте URL. Американцы в Сети уже возмутились необразованностью чиновницы и потребовали её ухода в отставку после отсылки сограждан на несуществующий портал.

«Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Всё это можно найти на URL»,цитирует мэра газета New York Post.

Американцы предложили Басс пройти курсы компьютерной грамотности, а также наделили её званием «самого некомпетентного политика в Америке».

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Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся пожар. Власти начали эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс, известного тем, что здесь живут многие знаменитости из Голливуда. К 9 января площадь, охваченная огнём, достигла 10 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его уже поймали.

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X / thinktankfranks

Татьяна Миссуми
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