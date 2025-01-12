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12 января, 03:13

Потолок обвалился в школьном бассейне во Владивостоке

В школьном бассейне Владивостока рухнул потолок. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В школьном бассейне Владивостока рухнул потолок. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В бассейне школы № 72 во Владивостоке упал потолок часть фасада. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Приморского края.

«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введённого в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — указано в сообщении.

В школьном бассейне Владивостока рухнул потолок. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

К счастью, никто не пострадал, отметили в ведомстве. Территорию школы огородили, на месте дежурит охрана. Эксперты исследуют подробности и выясняют причины происшествия. Оказалось также, что перед обрушением прокуратура требовала через суд, чтобы администрация Владивостока профинансировала обследование и ремонт крыши школы.

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Лия Мурадьян
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