Потолок обвалился в школьном бассейне во Владивостоке
В школьном бассейне Владивостока рухнул потолок. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края
В бассейне школы № 72 во Владивостоке упал потолок часть фасада. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Приморского края.
«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введённого в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — указано в сообщении.
В школьном бассейне Владивостока рухнул потолок. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
К счастью, никто не пострадал, отметили в ведомстве. Территорию школы огородили, на месте дежурит охрана. Эксперты исследуют подробности и выясняют причины происшествия. Оказалось также, что перед обрушением прокуратура требовала через суд, чтобы администрация Владивостока профинансировала обследование и ремонт крыши школы.
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