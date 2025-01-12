Борющийся с коррупцией Аршавин сбежал из Украины в Румынию
Детектив нацагентства по борьбе с коррупцией сбежал из Украины в Румынию
Тимур Аршавин, детектив из украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией, сбежал из Украины в Румынию. Об этом сообщили в Telegram-канале «Украина.ру», ссылаясь на информацию украинских и румынских источников.
«Если начинают бежать за рубеж даже представители таких ведомств, это означает, что дела на Украине очень и очень плохи», — пишет автор поста.
Выяснилось, что Аршавин пересёк границу между Украиной и Румынией нелегально, избежав при этом официальных пограничных пунктов.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти решили вернуть 25 миллионов граждан, находящихся за рубежом, без использования силы. Министр национального единства Алексей Чернышов сообщил об этом, но не уточнил, какие меры будут предприняты для реализации данного плана.
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