Борющийся с коррупцией Аршавин сбежал из Украины в Румынию

Тимур Аршавин, детектив из украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией, сбежал из Украины в Румынию. Об этом сообщили в Telegram-канале «Украина.ру», ссылаясь на информацию украинских и румынских источников.

«Если начинают бежать за рубеж даже представители таких ведомств, это означает, что дела на Украине очень и очень плохи», — пишет автор поста.

Выяснилось, что Аршавин пересёк границу между Украиной и Румынией нелегально, избежав при этом официальных пограничных пунктов.