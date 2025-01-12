Овечкин прервал голевое молчание и приблизился к рекорду Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает уверенно двигаться к историческому рекорду НХЛ. В выездном матче против «Нэшвилл Предаторз», завершившейся победой его команды со счётом 4:1, 39-летний нападающий забросил одну из шайб, увеличив свой счёт в регулярных чемпионатах до 873 голов.

Овечкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео © Х / B/R Open Ice

Теперь Овечкину осталось забить всего 21 гол, чтобы догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки, удерживающего рекорд в 894 шайбы. Этот результат Гретцки достиг за 1487 игр.

В нынешнем сезоне россиянин преодолел отметку в 20 заброшенных шайб. Это 20-й сезон подряд для Овечкина с такой результативностью, он стал третьим в лиге, кому покорялась подобная отметка. Ранее этого добивались Горди Хоу (22 сезона) и Роб Фрэнсис (20). Овечкин стал первым европейцем с таким результатом, опередив Яромира Ягра (19 сезонов).