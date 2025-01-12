Овечкин прервал голевое молчание и приблизился к рекорду Гретцки
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 21 гола в гонке лучших снайперов НХЛ
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает уверенно двигаться к историческому рекорду НХЛ. В выездном матче против «Нэшвилл Предаторз», завершившейся победой его команды со счётом 4:1, 39-летний нападающий забросил одну из шайб, увеличив свой счёт в регулярных чемпионатах до 873 голов.
Овечкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео © Х / B/R Open Ice
Теперь Овечкину осталось забить всего 21 гол, чтобы догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки, удерживающего рекорд в 894 шайбы. Этот результат Гретцки достиг за 1487 игр.
В нынешнем сезоне россиянин преодолел отметку в 20 заброшенных шайб. Это 20-й сезон подряд для Овечкина с такой результативностью, он стал третьим в лиге, кому покорялась подобная отметка. Ранее этого добивались Горди Хоу (22 сезона) и Роб Фрэнсис (20). Овечкин стал первым европейцем с таким результатом, опередив Яромира Ягра (19 сезонов).
Ранее сайт НХЛ запустил обратный отсчёт оставшихся голов Овечкина до рекорда Грецки. Сейчас на счётчике высвечивается число 22. Следующий матч «Вашингтона» состоится 15 января в 03:00 по Москве. Клуб примет у себя дома «Анахайм Дакс».