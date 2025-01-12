Над Брянской областью силы ПВО уничтожили беспилотник
Силы ПВО Министерства обороны России зафиксировали и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны за их слаженную и профессиональную работу.
Ранее более 40 украинских БПЛА «Баба-Яга» было уничтожено над Курской областью за неделю. Это модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести до 50 кг груза. Им ВСУ пользуются чаще всего. Кроме того, недавно украинские военные начали использовать эти БПЛА для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239.
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