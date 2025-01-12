Над Брянской областью силы ПВО уничтожили беспилотник

Силы ПВО Министерства обороны России зафиксировали и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны за их слаженную и профессиональную работу.