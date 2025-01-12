Кормивший москвичей повар готовился к вступлению в террористическую организацию

Повар московского ресторана арестован за подготовку к участию в террористической организации. Он останется в СИЗО до 8 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Сообщается, что повар-иностранец работал в ресторане национальной кухни. Следствие обосновало необходимость содержания под стражей тем, что он может скрыться, угрожать свидетелям и уничтожать доказательства. Уголовное дело в его отношении было возбуждено в апреле прошлого года, теперь срок предварительного следствия продлён до марта 2025 года.