Россиян предупредили о наказании за подделку подписи

Подделка подписи может обернуться для граждан РФ штрафом в размере до 80 тысяч рублей, а в ряде случаев даже завершиться тюремным сроком вплоть до четырёх лет. О серьёзных последствиях этого деяния предупредил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Важным моментом является то, что преступление считается оконченным не только в момент изготовления поддельного документа, но и при его фактическом использовании. При этом если подделка не повлекла негативных последствий (например, документ не использовался), уголовной ответственности может не быть, так как отсутствует состав преступления», — сказал Адамс в беседе с РИА «Новости».

Специалист также уточнил, что уголовная ответственность может наступить и по другим статьям. Например, за фальсификацию показаний в суде, подделку подписей с целью мошенничества. Это же касается врачебных рецептов и избирательных документов. В случае подозрений правоохранительные органы в праве назначить почерковедческую экспертизу. Однако установления данного факта недостаточно для возбуждения дела: важно выделить состав преступления.

В отдельных случаях, если мошенник подделал подпись, но так и не воспользовался ей, органы могут квалифицировать это «приготовлением к преступлению», что влечёт меньшую ответственность. Помочь себе преступник может добровольным признанием вины и возмещением ущерба.