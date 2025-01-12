Позиции США в Тихоокеанском районе ожидает крупная угроза, если Филиппины вступят в БРИКС. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

«Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины <...> вступят. И тогда придёт конец позициям Америки в Тихом океане», — отметил он.

Риттер пояснил, что Манила не будет держаться особняком, пока её соседи вступают в объединение. Он напомнил, что в БРИКС находится Индонезия, а Малайзия и Таиланд — это страны-партнёры. Таким образом, организация занимает позицию лидера в регионе.