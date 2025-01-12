«Придёт конец»: США пророчат угрозу США после вступления одной из стран в БРИКС
Риттер: Вступление Филиппин в БРИКС лишит США позиций в Тихоокеанском регионе
Позиции США в Тихоокеанском районе ожидает крупная угроза, если Филиппины вступят в БРИКС. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.
«Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины <...> вступят. И тогда придёт конец позициям Америки в Тихом океане», — отметил он.
Риттер пояснил, что Манила не будет держаться особняком, пока её соседи вступают в объединение. Он напомнил, что в БРИКС находится Индонезия, а Малайзия и Таиланд — это страны-партнёры. Таким образом, организация занимает позицию лидера в регионе.
На днях Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии, которой с 1 января перешло председательство в группе. БРИКС изначально состоял из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников объединения увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.
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