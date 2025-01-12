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Регион
12 января, 07:01

«Издержки не окупились»: Военный эксперт объяснил, как Россия огорчила НАТО

Эксперт Перенджиев: Страны НАТО огорчены победами России в зоне СВО

Страны НАТО огорчены победами России в зоне проведения специальной военной операции, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Таким образом он прокомментировал выступление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша по итогам саммита западных союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

По словам военного эксперта, ВС РФ активно продвигаются в зоне СВО и освобождают новые территории. Он отметил, что победы Армии России сводят на нет усилия НАТО на Украине. В частности, собеседник Инфо24 обратил внимание, что наши бойцы смогли взять под контроль важнейшие объекты инфраструктуры, от которой зависит экономика всей Европы.

«Дело в том, что Польша и другие страны НАТО потратили огромные средства на украинский конфликт, но все эти издержки никак не окупились», — подчеркнул политолог.

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Напомним, по итогам заседания контактной группы по координации помощи Украине министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на саммите на авиабазе Рамштайн среди представителей стран НАТО царили негативные настроения. Также глава МО обратил внимание на усталость от боевых действий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Борис Эльфанд
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