«Надоело!» Министров обороны НАТО накрыл нехороший настрой на саммите коалиции «Рамштайн»

Среди западных союзников Киева на саммите на авиабазе Рамштайн в Германии царили негативные настроения из-за неудач ВСУ на фронте и усталости населения от военного конфликта. Об этом в эфире радиостанции RMF FM рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам заседания контактной группы по координации военных поставок Украине.

«Прежде всего, настрой нехороший — я должен это прямо сказать. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело», — признал польский министр.