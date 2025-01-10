«Надоело!» Министров обороны НАТО накрыл нехороший настрой на саммите коалиции «Рамштайн»
Глава МО Польши рассказал о негативном настрое на встрече в формате «Рамштайн»
Встреча в формате «Рамштайн» 9 января. Фото © Телеграм / Zelenskiy / Official
Среди западных союзников Киева на саммите на авиабазе Рамштайн в Германии царили негативные настроения из-за неудач ВСУ на фронте и усталости населения от военного конфликта. Об этом в эфире радиостанции RMF FM рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам заседания контактной группы по координации военных поставок Украине.
«Прежде всего, настрой нехороший — я должен это прямо сказать. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело», — признал польский министр.
Напомним, что 25-я встреча в формате «Рамштайн» прошла 9 января. Перед началом саммита коалиции шеф Пентагона шокировал правдой об Армии России и ВСУ. Представители Контактной группы по вопросам обороны Украины собрались на немецкой военной авиабазе после четырёх месяцев перерыва. Прошлая встреча прошла в сентябре. На ней Владимир Зеленский призвал Запад игнорировать «красные линии» президента Владимира Путина.