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Регион
12 января, 06:56

В Эквадоре расстреляли машину с местным чиновником, он погиб

В Эквадоре неизвестные убили районного главу Аренильяса Эбера Понсе

Убитый чиновник в Эквадоре. Обложка © Х / elsavador / Tendenciasx_ecu

Убитый чиновник в Эквадоре. Обложка © Х / elsavador / Tendenciasx_ecu

В Эквадоре злоумышленник расстрелял автомобиль главы кантона Аренильяса Эбера Понсе. От полученных ранений чиновник скончался, сообщил телеканал Ecuavisa.

В Эквадоре застрелили чиновника. Видео © Х / Tendenciasx_ecu / elsalvador

Известно, что убийца на мотоцикле пять раз выстрелил по машине. Понсе госпитализировали, где он вскоре умер. С чиновником рядом был ребёнок, который тоже был ранен.

В последнее время в Эквадоре фиксируют высокий рост преступности. За прошлый год там было убито минимум три мэра. Президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооружённого конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.

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Недавно в центре Сухума неизвестные обстреляли дом депутата парламента Абхазии Адгура Харазия. Несколько пуль пробили стёкла в окнах на первом и втором этажах трёхэтажного особняка. Под обстрелом оказалась кухня и спальня, но обошлось без пострадавших.

Николай Рюмин
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