В Эквадоре расстреляли машину с местным чиновником, он погиб
В Эквадоре неизвестные убили районного главу Аренильяса Эбера Понсе
Убитый чиновник в Эквадоре. Обложка © Х / elsavador / Tendenciasx_ecu
В Эквадоре злоумышленник расстрелял автомобиль главы кантона Аренильяса Эбера Понсе. От полученных ранений чиновник скончался, сообщил телеканал Ecuavisa.
В Эквадоре застрелили чиновника. Видео © Х / Tendenciasx_ecu / elsalvador
Известно, что убийца на мотоцикле пять раз выстрелил по машине. Понсе госпитализировали, где он вскоре умер. С чиновником рядом был ребёнок, который тоже был ранен.
В последнее время в Эквадоре фиксируют высокий рост преступности. За прошлый год там было убито минимум три мэра. Президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооружённого конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.
Недавно в центре Сухума неизвестные обстреляли дом депутата парламента Абхазии Адгура Харазия. Несколько пуль пробили стёкла в окнах на первом и втором этажах трёхэтажного особняка. Под обстрелом оказалась кухня и спальня, но обошлось без пострадавших.