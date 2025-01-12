В Эквадоре расстреляли машину с местным чиновником, он погиб

В Эквадоре злоумышленник расстрелял автомобиль главы кантона Аренильяса Эбера Понсе. От полученных ранений чиновник скончался, сообщил телеканал Ecuavisa.

В Эквадоре застрелили чиновника. Видео © Х / Tendenciasx_ecu / elsalvador

Известно, что убийца на мотоцикле пять раз выстрелил по машине. Понсе госпитализировали, где он вскоре умер. С чиновником рядом был ребёнок, который тоже был ранен.

В последнее время в Эквадоре фиксируют высокий рост преступности. За прошлый год там было убито минимум три мэра. Президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооружённого конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.