Преступники нагло убили начальника тюрьмы в Эквадоре в день референдума о борьбе с бандами
В день референдума об усилении борьбы с криминалом в Эквадоре убили главу тюрьмы
Дамиан Парралес. Обложка © X / @CNEManabi
В Эквадоре был убит руководитель тюрьмы города Портовьехо Дамиан Парралес. Это произошло 21 апреля — в день референдума об ужесточении мер против организованной преступности, расширении полномочий армии и полиции, а также усилении контроля за огнестрельным оружием.
Место происшествия. Видео © X / Reporte Fuser
По информации портала Primicias, убитый обедал вместе со своей семьёй, когда неизвестный мужчина произвёл несколько выстрелов ему в голову. По предварительной версии, убийцы скрылись на мотоцикле. Сейчас на месте работают правоохранители и армейские подразделения.
Ранее в Карачаево-Черкесии был приведён в действие план "Сирена", после того как вооруженные преступники открыли огонь по полицейским, убив троих, и бежали, забрав оружие расстрелянных правоохранителей. Life.ru публиковал ориентировки на убийц, а Следственный комитет показал снимки с места преступления.