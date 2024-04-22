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22 апреля, 07:24

Преступники нагло убили начальника тюрьмы в Эквадоре в день референдума о борьбе с бандами

В день референдума об усилении борьбы с криминалом в Эквадоре убили главу тюрьмы

Дамиан Парралес. Обложка © X / @CNEManabi

Дамиан Парралес. Обложка © X / @CNEManabi

В Эквадоре был убит руководитель тюрьмы города Портовьехо Дамиан Парралес. Это произошло 21 апреля — в день референдума об ужесточении мер против организованной преступности, расширении полномочий армии и полиции, а также усилении контроля за огнестрельным оружием.

Место происшествия. Видео © X / Reporte Fuser

По информации портала Primicias, убитый обедал вместе со своей семьёй, когда неизвестный мужчина произвёл несколько выстрелов ему в голову. По предварительной версии, убийцы скрылись на мотоцикле. Сейчас на месте работают правоохранители и армейские подразделения.

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Ранее в Карачаево-Черкесии был приведён в действие план "Сирена", после того как вооруженные преступники открыли огонь по полицейским, убив троих, и бежали, забрав оружие расстрелянных правоохранителей. Life.ru публиковал ориентировки на убийц, а Следственный комитет показал снимки с места преступления.

Юрий Лысенко
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