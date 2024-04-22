Преступники нагло убили начальника тюрьмы в Эквадоре в день референдума о борьбе с бандами

В Эквадоре был убит руководитель тюрьмы города Портовьехо Дамиан Парралес. Это произошло 21 апреля — в день референдума об ужесточении мер против организованной преступности, расширении полномочий армии и полиции, а также усилении контроля за огнестрельным оружием.

По информации портала Primicias, убитый обедал вместе со своей семьёй, когда неизвестный мужчина произвёл несколько выстрелов ему в голову. По предварительной версии, убийцы скрылись на мотоцикле. Сейчас на месте работают правоохранители и армейские подразделения.