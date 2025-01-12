Володин заявил, что о полном запрете видеоигр в России речи не идёт

В Госдуме продолжат обсуждение по вопросам борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх. Уточняется, что полный запрет игр не планируется. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

«Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных. Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идёт», — заявил он.

В пояснительной части председатель нижней палаты Федерального собрания напомнил, что за последние годы произошло немалое количество нападений на педагогов и учащихся со стороны школьников, которые после прохождения игр не могли отличить реальность от вымысла.