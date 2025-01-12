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Регион
12 января, 07:25

Володин заявил, что о полном запрете видеоигр в России речи не идёт

Володин: Борьба с деструктивным контентом не повлечёт полный запрет видеоигр

В Госдуме продолжат обсуждение по вопросам борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх. Уточняется, что полный запрет игр не планируется. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

«Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных. Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идёт», — заявил он.

В пояснительной части председатель нижней палаты Федерального собрания напомнил, что за последние годы произошло немалое количество нападений на педагогов и учащихся со стороны школьников, которые после прохождения игр не могли отличить реальность от вымысла.

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Напомним, на днях в Госдуме был поднят вопрос о деструктивном влиянии на несовершеннолетних, в том числе посредством видеоигр. Председатель ГД уточнил, что многие известные игровые сюжеты нередко включают элементы жестокости и насилия.

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Shutterstock / FOTODOM / OHishiapply

Мария Любицкая
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