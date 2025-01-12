«Молчи, отравлю!»: Долина в шутку пригрозила Королёвой после слов о груди
Долина в шутку пообещала отравить Наташу Королёву после слов о возрасте
Лариса Долина и Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa_dolina_official, koroleva_star
Певица Лариса Долина пошутила с коллегой Наташей Королёвой на тему возраста и иронично пообещала её отравить. Кадры закулисной беседы артисток опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль».
Долина поболтала с Королёвой. Видео © Telegram / «Звёздная пыль»
Долина и Королёва встретились на съёмках шоу. Жена Тарзана там пожаловалась, что грудь начала расти «на старости лет», что возмутило её собеседницу.
«Многие мечтают об этом! Какой старости? Молчи, отравлю!» – заявила исполнительница хита «Погода в доме».
Недавно Лариса Долина в свои 69 лет рассказала, что идёт на большие жертвы для сохранения стройной фигуры. Певица призналась, что соблюдает интервальное голодание, так как килограммы всегда будут заметны на широких экранах.