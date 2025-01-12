«Молчи, отравлю!»: Долина в шутку пригрозила Королёвой после слов о груди

Певица Лариса Долина пошутила с коллегой Наташей Королёвой на тему возраста и иронично пообещала её отравить. Кадры закулисной беседы артисток опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль».

Долина поболтала с Королёвой. Видео © Telegram / «Звёздная пыль»

Долина и Королёва встретились на съёмках шоу. Жена Тарзана там пожаловалась, что грудь начала расти «на старости лет», что возмутило её собеседницу.

«Многие мечтают об этом! Какой старости? Молчи, отравлю!» – заявила исполнительница хита «Погода в доме».