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12 января, 08:45

«Молчи, отравлю!»: Долина в шутку пригрозила Королёвой после слов о груди

Долина в шутку пообещала отравить Наташу Королёву после слов о возрасте

Лариса Долина и Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa_dolina_official, koroleva_star

Лариса Долина и Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa_dolina_official, koroleva_star

Певица Лариса Долина пошутила с коллегой Наташей Королёвой на тему возраста и иронично пообещала её отравить. Кадры закулисной беседы артисток опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль».

Долина поболтала с Королёвой. Видео © Telegram / «Звёздная пыль»

Долина и Королёва встретились на съёмках шоу. Жена Тарзана там пожаловалась, что грудь начала расти «на старости лет», что возмутило её собеседницу.

«Многие мечтают об этом! Какой старости? Молчи, отравлю!» – заявила исполнительница хита «Погода в доме».

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Недавно Лариса Долина в свои 69 лет рассказала, что идёт на большие жертвы для сохранения стройной фигуры. Певица призналась, что соблюдает интервальное голодание, так как килограммы всегда будут заметны на широких экранах.

Николай Рюмин
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