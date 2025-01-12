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Регион
12 января, 08:12

В России впервые признали СМИ террористической организацией

Forbes: Издание Komi Daily* впервые признано террористической организацией в РФ

Издание о культуре Komi Daily* стало первым СМИ, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ признала террористической организацией. Об этом сообщает Forbes.

Издание пишет, что ФСБ считает издание одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии»*, который Верховный суд РФ (ВС) признал террористической организацией. Однако в самом СМИ отметили, что не имеют к указанной организации никакого отношения.

Авторы материала уточнили, что издание было заблокировано с марта прошлого года из-за публикации материала на тему ЛГБТ**. А уже в мае редакторов издания оштрафовали по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства.

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Напомним, что в ноябре 2024 года Верховный суд России признал «Форум свободных государств постРоссии»* террористическим. По данным Генеральной прокуратуры, руководители организации, скрывшиеся за границей, являлись лидерами национал-сепаратистских движений.

* Признаны террористическими организациями в России

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Дарья Нарыкова
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