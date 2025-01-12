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Регион
12 января, 09:02

Шесть человек погибли в Чехии из-за взрыва баллона в ресторане

Последствия взрыва ресторана в Чехии. Обложка © Х / MarioNawfa

Последствия взрыва ресторана в Чехии. Обложка © Х / MarioNawfa

Минимум шесть человек скончались в результате взрыва газового баллона с пропанов в ресторане чешского города Мост. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно первоначальной информации от свидетелей, обогреватель перевернулся, что привело к пожару», — пишет агентство.

Сообщается, что восемь человек получили разные травмы. Было эвакуировано 30 жителей ближайших зданий.

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Ранее на газовой станции в провинции Эль-Байда в центре Йемена прогремел взрыв. Погибли минимум 15 человек. Ранения получили около семидесяти жителей. Причины происшествия пока не разглашаются.

Николай Рюмин
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