Шесть человек погибли в Чехии из-за взрыва баллона в ресторане
Последствия взрыва ресторана в Чехии. Обложка © Х / MarioNawfa
Минимум шесть человек скончались в результате взрыва газового баллона с пропанов в ресторане чешского города Мост. Об этом сообщает Reuters.
«Согласно первоначальной информации от свидетелей, обогреватель перевернулся, что привело к пожару», — пишет агентство.
Сообщается, что восемь человек получили разные травмы. Было эвакуировано 30 жителей ближайших зданий.
Ранее на газовой станции в провинции Эль-Байда в центре Йемена прогремел взрыв. Погибли минимум 15 человек. Ранения получили около семидесяти жителей. Причины происшествия пока не разглашаются.