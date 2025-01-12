Шесть человек погибли в Чехии из-за взрыва баллона в ресторане

Минимум шесть человек скончались в результате взрыва газового баллона с пропанов в ресторане чешского города Мост. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно первоначальной информации от свидетелей, обогреватель перевернулся, что привело к пожару», — пишет агентство.

Сообщается, что восемь человек получили разные травмы. Было эвакуировано 30 жителей ближайших зданий.