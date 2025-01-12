Количество погибших от взрыва на газовой станции в Йемене возросло до 15 человек
Число жертв в результате взрыва, погремевшего на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек. Ещё 67 граждан пострадали.
«Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются», — говорится в заявлении, приведённом изданием Saba.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции в провинции Эль-Байда в центре Йемена погибло минимум семь человек. Ранения получили около семидесяти жителей.
Обложка ©
X / Benefit News