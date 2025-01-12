Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 410 солдат и шесть артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 12 января.

«Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска лишились также трёх боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США, четырёх автомобилей, шести артиллерийских орудий и двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав».