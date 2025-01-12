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Регион
12 января, 09:51

МО РФ впервые доложило о потере ВСУ турецкой боевой машины Cobra II

Российские бойцы группировки «Центр» улучшили своё положение на переднем краю линии боевого соприкосновения. Украинские войска лишились более 450 солдат и БМП Bradley, а также ББМ Cobra II турецкого производства. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и бригады Национальной полиции Украины», — сказали там.

Сообщается, что боевые действия велись в районах населённых пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой Народной Республики. В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

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Ранее российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО). По данным Минобороны РФ, речь идёт о населённых пунктах Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
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