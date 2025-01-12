Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области

Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Карачевскому району Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, ещё одна женщина получила ранения.

«В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Ещё одна местная жительница ранена, она уже доставлена в больницу, где ей оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — написал Богомаз в телеграм-канале.