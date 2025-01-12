Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 10:02

Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области

Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Карачевскому району Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, ещё одна женщина получила ранения.

«В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Ещё одна местная жительница ранена, она уже доставлена в больницу, где ей оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — написал Богомаз в телеграм-канале.

В ДНР три человека погибли в аварии с автобусом, идущим из Краснодара
В ДНР три человека погибли в аварии с автобусом, идущим из Краснодара

Днём ранее ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Трое мирных жителей получили ранения.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar