Киевский режим намеренно лгал о дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ, названной в честь Анны Киевской. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Так может и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде «Анна Киевская», а были изначально мёртвые души, на которых Зеленский с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном <…> [украли] по 70 тысяч на каждой? Почти 12 миллионов евро — цена прекрасной виллы в Довиле», — задался вопросом нардеп в телеграм-канале.