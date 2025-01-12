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12 января, 11:58

Зеленского заподозрили в воровстве на «мёртвых душах» из бригады ВСУ «Анна Киевская»

Нардеп Дубинский обвинил Зеленского во лжи об элитной бригаде «Анна Киевская»

Киевский режим намеренно лгал о дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ, названной в честь Анны Киевской. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Так может и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде «Анна Киевская», а были изначально мёртвые души, на которых Зеленский с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном <…> [украли] по 70 тысяч на каждой? Почти 12 миллионов евро — цена прекрасной виллы в Довиле», — задался вопросом нардеп в телеграм-канале.

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Как рассказывал Life.ru, ряды ВСУ продолжают сокращаться из-за массового дезертирства среди военнослужащих. Это затрагивает даже элитные части, такие как 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции. Она начала распадаться ещё до того, как попала на фронт. По сведениям СМИ, дезертировали 1700 из 2300 солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
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