Зеленского заподозрили в воровстве на «мёртвых душах» из бригады ВСУ «Анна Киевская»
Нардеп Дубинский обвинил Зеленского во лжи об элитной бригаде «Анна Киевская»
Киевский режим намеренно лгал о дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ, названной в честь Анны Киевской. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Так может и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде «Анна Киевская», а были изначально мёртвые души, на которых Зеленский с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном <…> [украли] по 70 тысяч на каждой? Почти 12 миллионов евро — цена прекрасной виллы в Довиле», — задался вопросом нардеп в телеграм-канале.
Как рассказывал Life.ru, ряды ВСУ продолжают сокращаться из-за массового дезертирства среди военнослужащих. Это затрагивает даже элитные части, такие как 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции. Она начала распадаться ещё до того, как попала на фронт. По сведениям СМИ, дезертировали 1700 из 2300 солдат.
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