На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На Украине была объявлена воздушная тревога во всех регионах страны. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.

Известно, что изначально в красную зону перешли восточные области. Однако уже через три минуты предупреждение об угрозе с воздуха ввели на всей территории Украины.