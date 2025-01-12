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Регион
12 января, 12:15

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На Украине была объявлена воздушная тревога во всех регионах страны. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.

Известно, что изначально в красную зону перешли восточные области. Однако уже через три минуты предупреждение об угрозе с воздуха ввели на всей территории Украины.

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Ранее воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. В красную зону перешли Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Харьковская и Полтавская области. Это следовало из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Алена Пенчугина
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