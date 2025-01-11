В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога на Украине объявлена ещё в четырёх регионах: в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом говорят онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал предупреждения об авиаударе продолжает действовать в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. По сведениям ресурса, тревогу в Киевском, Черкасском и Кировоградском регионах объявили в 12:54 по Москве, а в Днепропетровском — в 13:00.
Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за ночь Армия России нанесла несколько ударов по объектам противника в зоне СВО. Один из них находился в Кривом Роге, в микрорайоне, где раньше жил Владимир Зеленский. Другая атака была совершена по пункту доукомплектации личного состава ВСУ в Полтавской области.
Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54