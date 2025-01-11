В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога на Украине объявлена ещё в четырёх регионах: в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом говорят онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал предупреждения об авиаударе продолжает действовать в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. По сведениям ресурса, тревогу в Киевском, Черкасском и Кировоградском регионах объявили в 12:54 по Москве, а в Днепропетровском — в 13:00.