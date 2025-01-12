В Москве на улице Ягодной перекрыто движение из-за сильного пожара
В Москве сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в Загорьевском проезде. В ведомстве уточнили, что пожар произошёл в неэксплуатируемом выселенном здании. Информации о пострадавших не поступало.
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»
«На месте работают 20 сотрудников МЧС России, задействовано 5 единиц техники», — поделились в пресс-службе МЧС.
В Дептрансе уточнили, что из-за сильного возгорания было перекрыто движение на улице Ягодная в районе дома 15. Там призвали выбирать пути объезда.
Ранее пожар произошёл в московской Инфекционной клинической больнице №2. Причиной возгорания стало курение пациента в своей постели. Зачинщик пожара погиб, других пострадавших нет. На месте работают следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Telegram / «Москва с огоньком»