В Москве на улице Ягодной перекрыто движение из-за сильного пожара

В Москве сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в Загорьевском проезде. В ведомстве уточнили, что пожар произошёл в неэксплуатируемом выселенном здании. Информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

«На месте работают 20 сотрудников МЧС России, задействовано 5 единиц техники», — поделились в пресс-службе МЧС.

В Дептрансе уточнили, что из-за сильного возгорания было перекрыто движение на улице Ягодная в районе дома 15. Там призвали выбирать пути объезда.