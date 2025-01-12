Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 13:02

В Москве на улице Ягодной перекрыто движение из-за сильного пожара

В Москве сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в Загорьевском проезде. В ведомстве уточнили, что пожар произошёл в неэксплуатируемом выселенном здании. Информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

«На месте работают 20 сотрудников МЧС России, задействовано 5 единиц техники», — поделились в пресс-службе МЧС.

В Дептрансе уточнили, что из-за сильного возгорания было перекрыто движение на улице Ягодная в районе дома 15. Там призвали выбирать пути объезда.

«Наказание за презрение»: Экстрасенс назвала причину смертоносных пожаров в Калифорнии
«Наказание за презрение»: Экстрасенс назвала причину смертоносных пожаров в Калифорнии

Ранее пожар произошёл в московской Инфекционной клинической больнице №2. Причиной возгорания стало курение пациента в своей постели. Зачинщик пожара погиб, других пострадавших нет. На месте работают следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Обложка ©

Telegram / «Москва с огоньком»

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar