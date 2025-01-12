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Регион
12 января, 13:11

В Химках сотрудники МЧС тушат пожар в производственном помещении

В подмосковных Химках сотрудники МЧС ликвидируют крупное возгорание в производственном здании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в Химках. Видео © Telegram / МЧС России

«В Химках на 1 200 квадратах горит помещение по производству и хранению пленки. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники», — говорится в сообщении.

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Тем временем в Москве пожарные тушат ещё одно крупное возгорание в неэксплуатируемом выселенном здании в Загорьевском проезде. Из-за сильного пожара было перекрыто движение в районе дома 15 на улице Ягодной.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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