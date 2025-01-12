В Химках сотрудники МЧС тушат пожар в производственном помещении
В подмосковных Химках сотрудники МЧС ликвидируют крупное возгорание в производственном здании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар в Химках. Видео © Telegram / МЧС России
«В Химках на 1 200 квадратах горит помещение по производству и хранению пленки. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники», — говорится в сообщении.
Тем временем в Москве пожарные тушат ещё одно крупное возгорание в неэксплуатируемом выселенном здании в Загорьевском проезде. Из-за сильного пожара было перекрыто движение в районе дома 15 на улице Ягодной.
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Telegram / МЧС России