Журналисты выяснили, что надарили Санду в 2024 году. Зеленский особо отличился

Репортёры выяснили, какие подарки президент Молдавии Майя Санду принимала в 2024 году. Материал опубликовали на сайте агентства IPN.

Больше всех с подарком отличился посол Азербайджанской Республики Ульви Вагифа оглы Бахшалиев, который вручил в дар президенту шерстяной ковёр в традиционном народном стиле и изготовленным Школой ковроткачества Карабахского региона стоимостью 17 490 леев (94,6 тысячи рублей). Он преподнёс изделие на церемонии аккредитации.

Также от епископа Южной Бессарабии Вениамина Санду получила икону за 9250 леев (50 тысяч рублей) в ходе Кагульского епархиального центра. Глава МИД Франции Катрин Колонна преподнесла сувенир ручной работы, который представлял собой розу с раскрытыми лепестками из матового стекла. Также президент Молдавии получила настенные часы с кукушкой за 5590 леев (30 тысяч рублей). Владимир Зеленский выступил с уникальным подарком: он вручил картину с изображением Запорожской АЭС, которую заняла Россия.