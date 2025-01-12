«Не мог по-другому»: Возложивший цветы в Александровском саду боец рассказал, как попал на СВО
Возложивший цветы в Александровском саду боец рассказал, как попал на СВО
Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля рядовой Сидам Николаев, который прославился на всю страну после того, как видео с его участием завирусилось в Сети, рассказал, как попал на СВО. 38-летний боец с позывным Сега подчеркнул, что отправился на фронт вслед за друзьями.
«Ну не мог я по-другому. Мои друзья на СВО, я пошёл вслед за ними, мы всегда были рядом. Конечно, был шок для семьи, ну как быть, когда мои пацаны там, а я здесь», — отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня».
Николаев принимал участие в боях на Донецком направлении, там же получил ранение. Когда боец встал на ноги, он решил исполнить давнюю мечту — посетить Москву и возложить цветы у Вечного огня в Александровском саду. Сидам признался, что не знает, как кадры с его участием попали в Сеть, однако его смущает пристальное внимание публики. Тем не менее, поддержка граждан очень важна для наших солдат, подчеркнул Сега.
Ранее в Сети стало популярным видео, на котором хромающий российский солдат возлагает букет к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Боец с костылями подошёл к мемориалу и оставил цветы. Одному из часовых пришлось покинуть пост, чтобы оказать помощь мужчине.
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