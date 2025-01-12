«Не мог по-другому»: Возложивший цветы в Александровском саду боец рассказал, как попал на СВО

Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля рядовой Сидам Николаев, который прославился на всю страну после того, как видео с его участием завирусилось в Сети, рассказал, как попал на СВО. 38-летний боец с позывным Сега подчеркнул, что отправился на фронт вслед за друзьями.

«Ну не мог я по-другому. Мои друзья на СВО, я пошёл вслед за ними, мы всегда были рядом. Конечно, был шок для семьи, ну как быть, когда мои пацаны там, а я здесь», — отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня».

Николаев принимал участие в боях на Донецком направлении, там же получил ранение. Когда боец встал на ноги, он решил исполнить давнюю мечту — посетить Москву и возложить цветы у Вечного огня в Александровском саду. Сидам признался, что не знает, как кадры с его участием попали в Сеть, однако его смущает пристальное внимание публики. Тем не менее, поддержка граждан очень важна для наших солдат, подчеркнул Сега.