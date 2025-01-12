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Регион
12 января, 14:36

Польская армия по ошибке отправила партию мин на склад IKEA

В Польше военные по ошибке отправили на склад IKEA груз противотанковых мин. Об этом инциденте сообщает издание Reuters.

Представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк заявил, что в июле 2024 года армия упустила 240 мин. Всего через несколько дней их обнаружили в вагоне поезда у склада шведского мебельного ретейлера. Прокурор пояснил, что в халатности обвиняют четверых солдат.

«Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из подозреваемых не признал себя виновным», — пояснил он.

В свою очередь, генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добеш-Турульска подтвердила данные о необычной находке и выделила «гладкий» процесс возврата мин в войска.

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В декабре 2024 года ВСУ пришлось отозвать партию из 150 тысяч мин, когда в сотнях из них нашли брак. Войска обнаружили 417 случаев неисправности мин. При этом за их поставку на фронт отвечал как раз Минстратегпром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dragunov

Николай Рюмин
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