Польская армия по ошибке отправила партию мин на склад IKEA

В Польше военные по ошибке отправили на склад IKEA груз противотанковых мин. Об этом инциденте сообщает издание Reuters.

Представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк заявил, что в июле 2024 года армия упустила 240 мин. Всего через несколько дней их обнаружили в вагоне поезда у склада шведского мебельного ретейлера. Прокурор пояснил, что в халатности обвиняют четверых солдат.

«Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из подозреваемых не признал себя виновным», — пояснил он.

В свою очередь, генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добеш-Турульска подтвердила данные о необычной находке и выделила «гладкий» процесс возврата мин в войска.